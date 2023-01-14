🧙‍♀ Гороскоп на 14 января для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 января, убывающая Луна в Весах. Неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества и переговоров в расслабленной обстановке выходного дня. Хорошо подходит день для осмысления жизненного опыта и строительства на этой основе рациональных планов на будущее.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Ваше волшебное слово на сегодня и все выходные: интуиция. Обращайте внимание на знаки и на то, куда они вас ведут. Внимательнее относитесь и к случайным встречам. Все складывается для вас самым неожиданным образом. И чем больше вы верите в волшебство, тем больше волшебства появится в вашей жизни!

Космический совет: Вселенная посылает вам дополнительную порцию удовольствий.

♉ Телец

Вы надрываетесь, но вам говорят, что этого недостаточно. Задумайтесь, а не пора ли откровенно и честно поговорить со своим начальством? В выходные самое главное — отдохнуть и морально подготовиться к предстоящей битве.

Космический совет: пришло время постоять за себя.

♊ Близнецы

Все кажется довольно хаотичным в этот момент. Вы чувствуете, что вам приходится переживать одну бурю за другой. Да, вам будет тяжело, но воспринимайте это как период трансформации.

Космический совет: наступает период преображения.

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♋ Рак

Убывающая луна приносит с собой напоминание о том, что исцелять или исправлять всех — не ваша работа. Вселенная предлагает вам шанс освободиться от бремени, которое вы никогда не несли. Более того, вас просят позволить людям, которых вы любите, тоже совершать свои собственные ошибки.

Космический совет: проведите энергетические границы.

♌ Лев

Если вы чувствовали себя немного потерянным и немного одиноким, это значит, что скоро все наладится. Дальше дела пойдут лучше. Что-то подсказывает нам, что в ближайшее время вы воссоединитесь со своими самыми близкими людьми.

Космический совет: обратитесь к друзьям за помощью.

♍ Дева

Это правда, что Судьба играет роль в том, как разворачивается наша жизнь. Но роль свободы воли также важна. Вам предоставится идеальная возможность, но именно ваша инициатива выведет все на новый уровень.

Космический совет: используйте предоставленные вам возможности по максимуму.

♎ Весы

Но вы пришли в этот мир не для того, чтобы мариноваться в своих страданиях. Перестаньте быть королевой драмы и рассказывать окружающим историю о том, что пошло не так, снова и снова. Чем больше вы присутствуете в настоящем, тем удивительнее становится мир вокруг вас.

Космический совет: пришло время насладиться восхитительным опытом.

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♏ Скорпион

Проблемы в отношениях могут возникнуть неожиданно. Вы обнаружите, что слишком остро реагируете, когда вас раздражают, или прячете проблемы под ковер. Уменьшите масштаб происходящего до бытовой драмы. Наблюдайте как за своими триггерами, так и за своим желанием причинить боль другим людям. И лучше откажитесь от принятия спонтанных и эмоциональных решений.

Космический совет: вы обнаружите, что слишком остро реагируете на все происходящее.

♐ Стрелец

Жизнь не предназначена для того, чтобы ею манипулировали или управляли на микроуровне. отпустите необходимость контролировать все вокруг, ведь очень многие вещи вам попросту не подчиняются.

Космический совет: плывите вперед по течению.

♑ Козерог

Что уходит из вашей жизни: как минимум, токсичные любовники или односторонние отношения. У вас освобождается время и звезды советуют потратить его на себя и создание определенных правил: решительность, целеустремленность, последовательность, верность, умение держать слово, появляться даже тогда, когда это неудобно, качественно проведенное время, телефонные звонки, содержательные разговоры и продуманные подарки.

Космический совет: установите четкие правила.

♒ Водолей

Пришло время оставить прошлое в прошлом и почтить это как время освобождения. Вселенная хочет написать новую историю с тобой и через тебя. Вполне вероятно, все окружающие уже устали слушать, как вы себя жалеете.

Космический совет: пора перестать играть в королеву драмы.

♊ Рыбы

Вы на правильном пути. Продолжайте излучать свой свет, продолжайте заниматься любимыми делами, если вы чувствуете вдохновение. В то же время практикуйте непривязанность. Это помогает помнить, что вы не всегда можете контролировать результат того, что вы вкладываете в этот мир.

Космический совет: продолжайте работать.

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