Бездонная бочка: инвестировать в восстановление Украины не будут

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 42

Бывший посол ЛНР Мирошник: Запад не планирует инвестировать в восстановление Украины

Бездонная бочка: инвестировать в восстановление Украины не будут

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

Читайте нас в: Дзен Новости

Людей Незалежной продолжают уверять в том, что в стране все хорошо и у нее много союзников. Однако они ведут свою игру.

Запад не станет инвестировать в восстановление Украины, а все заявления на этот счет являются профанацией. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал экс-посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

«Ни в какое развитие Украины инвестировать никто не собирался и не собирается. Те, кто платят за смерть, вряд ли рассчитывают, что клиент будет жить. Это очередная профанация для «маленьких украинцев», — сказал дипломат.

До этого первый заместитель главы украинского МИДа Эмине Джапарова заявляла в рамках заседания Совбеза ООН об ущербе, который нанесен критической и гражданской инфраструктуре Самостийной. По словам представителя украинского внешнеполитического ведомства, он составляет более 127 миллиардов долларов.

Джапарова подчеркнула, что восстановление страны станет инвестиционным проектом, предоставляющим возможности международным партнерам использовать наилучшие практики в инженерии, строительстве и передаче технологий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто поссорился из-за денег для Украины.

-3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
67.57
-0.21 73.11
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 14 января для всех знаков зодиака

Последние новости

13:50
«Озлоблены»: Кузя из «Универа» не может общаться с родственниками на Украине
13:36
Почему рисовая каша — блюдо номер один при пищевом отравлении
13:24
Бездонная бочка: инвестировать в восстановление Украины не будут
13:12
SHAMAN объяснил, почему тысячи человек встают на его концертах: «Это мощно»
13:00
От смеха со стульев попадали: Ширвиндт поделился анекдотом про 2023 год
12:46
Боевики ВСУ пытались атаковать Мелитополь и Бердянск

Сейчас читают

В МХТ имени Чехова подтвердили увольнение Дмитрия Назарова
Отпустила мужа к другой и отказалась выходить за молодого любовника: личная жизнь Алены Хмельницкой
«Зависит от объема»: как двусторонний гидроторакс может повлиять на Костомарова
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023