Свежие огурцы давно зарекомендовали себя, как средства от отеков глаз. Теперь на место в индустрии красоты претендуют бананы.

В социальных сетях вирусятся видео с новым бьюти-трендом — Banana Botox. Женщины натирают лицо банановой кожурой в попытках омолодиться и утверждают о салонных результатах в домашних условиях. Косметолог и дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с 5-tv.ru оценила действенность нового лайфхака и рассказала, может ли «банановый ботокс» навредить коже.

По словам эксперта, тренд на натуральные продукты прослеживается уже давно. В моду входят натуральные маски, блендирование и пюрирование, а банановая кожура отлично вписывается в данную концепцию. Однако о ботоксе там нет и речи, уверяет косметолог.

«Никакого отношения банановая кожура и банан к ботоксу не имеют абсолютно. Никаких компонентов аналогичных или примерно близких к ботоксу в банане нет», — разочаровала специалист.

Во многочисленных роликах подопытные предлагают прорабатывать лицо банановой кожурой либо делать из нее аппликации. При этом отмечается, что чем спелее будет фрукт, тем эффективнее пройдет процедура. Однако эксперт уверяет, это не играет важной роли. Спелый банан лишь мягче, и его будет легче превратить в маску для лица.

Баллирано отметила: в банане содержатся вяжущие вещества танины, витамины А, С и Е и много антиоксидантов, поэтому он обладает противовоспалительным, антисептическим и подтягивающим эффектом.

«Поэтому маска из банана будет обладать краткосрочным эффектом омоложения. Почему кожура банана? Знаете, все-таки всю жизнь была маска из самого банана, а кожура, наверное, просто хайп», — прокомментировала врач и добавила, что от кожуры можно добиться противоотечного эффекта, если предварительно охладить ее.

В заключение косметолог предположила, почему такой тренд мог появиться. Она считает, что в ритме современной жизни людям зачастую не хватает времени на полноценный уход за собой. Поэтому за пару минут проглотить банан, а потом потереть лицо его кожурой становится удобным бьюти-трюком.

«Можно в виде патчей положить под глаза. Все натягивается, ботокс колоть не надо, деньги тратить не надо. Безотходное производство!» — иронично завершила Баллирано беседу.

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