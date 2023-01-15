Идиллия в отличие от родителей: дочь Агутина и Варум показала своего любимого

Звездная наследница вместе со своим возлюбленным уже три года и не скрывает — у них все серьезно.

Пока публика обсуждает слухи о возможном разладе в семье Леонида Агутина и Анжелики Варум, их дочь Елизавета счастлива в отношениях. В социальной сети она трогательно обратилась к возлюбленному, похвалилась союзом и опубликовала совместный снимок.

«Каждый день меня поражает способность твоего сердца. Ты самый понимающий, прощающий и эмоционально стойкий человек, которого я когда-либо встречала. Спасибо, что со мной. Я тебя люблю», — написала Елизавета Кайлу Финку, с которым вместе уже три года.

Елизавета вместе с Кайлом Финком вместе уже три года. Фото: Instagram* / lizvarum

К слову, Елизавета с 2003 года живет в США. Возвращаться в Россию она не хочет. Там она пытается найти себя самостоятельно, не прося помощи у звездных родителей.

Поначалу ей было не чуждо работать официанткой, курьером. Но кровь дала о себе знать: Елизавета решила продолжить семейное музыкальное дело и основала рок-группу Bruvvy band. Вместе с коллективом Лиза штурмует сцены американских клубов.

Родители, несмотря на то, что живут вдали, всячески поддерживают дочку в ее стремлении. А до пандемии коронавируса часто посещали выступления наследницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие тайны скрывает брак Леонида Агутина и Анжелики Варум.



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