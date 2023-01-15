Повернем время вспять: в Китае раскрыли новый механизм старения человека

Результаты проделанной работы пригодятся исследователям в профилактике ряда заболеваний.

Новый механизм старения человека раскрыли китайские ученые. Об этом сообщил журнал Cell. Эксперты Пекинского института геномики выяснили, что старение человеческих клеток, тканей и органов можно отсрочить, в определенной степени, за счет так называемого «воскрешения» древнего вируса ERV в последовательности генома. Исследователи разработали ряд стратегий для замедления процесса.

После «вторжения» вируса в организм, он стал некой «темной материей» в геноме человека, а также частью генетической памяти, но с возрастом уходит от отслеживания. Как показали последние исследования, ERV «воскресает» путем транскрипции, транслирует вирусные белки и упаковывает их в вирусные частицы. После их возникновения в цитоплазме клетки организма-носителя происходит стимуляция естественного механизма реакции иммунитета на стресс, что сначала был противовирусным, однако вызывает хроническое воспаление, приводя клетку к старению.

При помощи создания различных систем исследования процесса старения и междисциплинарных технологий, к примеру, визуализации одиночных молекул, иммунологии, химической биологии и геномных манипуляций, ученым удалось успешно сымитировать траекторию жизненного цикла ERV в стареющих организмах.

Специалистами разработан ряд технологий вмешательства в процесс увядания для звеньев. Сюда входят подавление некой экспрессии генов CRISPR, низкомолекулярные препараты и нейтрализующие антитела. Проще говоря, технологии блокируют передачу древних вирусов, комплексно замедляя процесс старения, то есть клеток, тканей и организмов.

Результаты проделанной работы пригодятся ученым для углубления понимания биологического механизма старения, измерения его степени и возможностей медицинского вмешательства, открыв новое представление о профилактике старческого слабоумия, сердечно-сосудистых заболеваний, остеоартрита и остеопороза.

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