Украинцы заключают браки с инвалидами и многодетными, чтобы сбежать из страны

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 50

Украинцы вступают в фиктивные браки с инвалидами ради бегства из страны

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld; 5-tv.ru

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Люди не хотят воевать на стороне киевского режима. От призыва уклоняются, как могут.

Украинские мужчины еще раз подтвердили слухи о том, что воевать за киевский режим не намерены ни при каких условиях. В очередной раз они придумали хитрость, которая позволяет обойти призыв и в короткие сроки сбежать из Незалежной на безопасную территорию.

Как пишет украинское издание «Страна.ua», мужчины призывного возраста на Украине за две-три тысячи долларов ищут подходящую невесту подходящую невесту из числа многодетных матерей или женщин с инвалидностью. После официальной регистрации брака сразу же собирают вещи и выезжают за рубеж.

Все происходит потому, что украинские законы позволяют пересекать границу в любое время и в любом количестве только тем мужчинам, которые имеют вышеуказанный «груз» за плечами. Многодетным дамам и женщинам со справками об инвалидности при этом совсем необязательно сопровождать своих фиктивных мужей. За рабочую схему «закоса от призыва» в Незалежной сейчас готовы платить практически любые деньги.

Ранее 5-tv.ru сообщал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла президента Украины Владимира Зеленского из-за санкций против российского шоу-бизнеса.

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