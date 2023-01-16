«Мы взяли серебро»: Агутин на фоне слухов о разводе поздравил жену с годовщиной

Певец, о котором еще в прошлом году судачили, мол, его семья трещит по швам, развеял все слухи трогательным обращением к любимой супруге.

Музыкант и певец Леонид Агутин развеял все слухи о разводе с Анжеликой Варум. Напомним, о разладе в семье стали поговаривать в конце прошлого года. Мол, уже давно не живут вместе, периодически артиста раньше замечали в компании женщин, да и последняя его композиция буквально кричала о расставании. Но на днях Агутин трогательно обратился к жене и нежно поздравил ее с 25 годовщиной совместной жизни.

«Нам сегодня 25. Уже и не знаю — это много или мало. Если бы меня спросили 25 лет назад, сказал бы, что это невозможно. Я благодарен за твою любовь ко мне и так трепетно храню свою любовь к тебе. Любовь моя, наша с тобой команда взяла серебро», — написал Агутин в своем Telegram-канале.

К слову, Агутин и Варум вместе с 1997 года. В 2000-м они поженились. Торжество прошло в романтическом городе — Венеция. В семье родилась дочь Елизавета. Девушка с детства живет в США. Два года назад она получила американский паспорт. Там она строит свою карьеру и личную жизнь.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, как выглядит возлюбленный дочери Леонида Агутина и Анжелики Варум.