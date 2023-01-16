«Актриса погорелого театра»: Бородина показала, как с дочкой учила стих

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 46

Бородина опубликовала видео, на котором учит с дочкой стихотворение

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / borodylia; 5-tv.ru

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Звездная мама в одиночку занимается воспитанием, здоровьем и образованием двух дочерей. Она старается дать наследницам все самое лучшее, чтобы в будущем они ни в чем не нуждались.

Телеведущая Ксения Бородина поделилась с интернет-пользователями новым забавным видео. На нем она вместе с младшей дочерью Теоной учит стихотворение. Девочка то и дело сначала забывала слова, отвлекалась на домашних животных. Но чуть позже знаменитость решила — Теона уже делает вид, что забывает слова и пытается играться.

«Актриса погорелого театра», — возмутилась Бородина.

Бородина заставила дочку 20 раз подряд повторить несколько слов, чтобы она их наконец-то запомнила и правильно произнесла. В финале телеведущая сообщила, что вроде стих выучен, но перед сном все же надо будет еще раз его повторить.

К слову, Бородина была замужем дважды. В первом браке с Юрием Будаговым она родила Марусю. Во втором — с Курбаном Омаровым — на свет появилась Теона. Сейчас бывшие возлюбленные Бородиной строят свою жизнь без нее, и, по словам телеведущей, позабыли о своих детях. К примеру, Будагов так и не нашел времени, чтобы позвонить Марусе и поздравить ее с Новым годом. Омаров же поступает не лучше. Не так давно Бородина жаловалась, что бизнесмен почти не навещает Теону, хотя девочка ему постоянно звонит и просит о встрече.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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