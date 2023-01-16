🧙‍♀ Гороскоп на 16 января для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 января, Луна в Скорпионе побуждает Вас погрузиться глубоко во все чувства и переживания.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Может быть, вы хотите остаться дома, перевести свой телефон в режим полета, обниматься со своими пушистыми друзьями и смотреть свои любимые шоу. Вместо того чтобы плыть против течения, примите то, где вы находитесь в данный момент. Прислушайтесь к тому, что говорит вам ваша душа. Овны, пришло время ощутить радость от того, что вы что-то упускаете.

Космический совет: послушайте свой внутренний голос.

♉ Телец

Ваши близкие обладают сверхъестественной способностью заставлять вас улыбаться даже в самые темные ночи. Но то, что вы цените больше всего, это легкость, которая является синонимом этой связи. Тельцы, тот факт, что вам не нужно фильтровать свои слова или быть кем угодно, кроме самого себя.

Космический совет: сделайте приятное своим близким.

♊ Близнецы

Есть много способов сказать «я люблю тебя», Близнецы. Есть много способов показать людям, которых вы любите, как сильно вы заботитесь о них. Позвоните своему лучшему другу, который живет на другом конце света. Отправьте своему брату или сестре подарок. Сводите свою маму в ее любимые магазины. Все, что вы вкладываете в космос, найдет свой путь обратно к вам во множестве.

Космический совет: позаботьтесь о любимых.

Гадание по таро: на какую сказку будет похожа ваша жизнь в Новом 2023 году

♋ Рак

Вы — архитектор своей реальности. Именно ваши мысли играют важную роль в создании вашего опыта. Будьте внимательны к тому, что вы делаете, и к тому, способствует ли это вашему росту или нет. Вы же не хотите, чтобы ваши тревожные мысли взяли над вами верх сегодня. Хороший способ вернуть себе силу — вернуться в настоящий момент, в вечное сейчас. Раки, чем более заземленным вы будете в это время, тем лучше сможете справиться с турбулентностью внешнего мира.

Космический совет: вернитесь в настоящее.

♌ Лев

Заклинания были произнесены. Намерения были установлены. В то же время были предприняты действия, необходимые для приведения дела в движение. Теперь пришло время откинуться на спинку стула, расслабиться и наблюдать, как события разворачиваются в вашу пользу. Львы, посмотрите на свою реальность глазами Вселенной и осознайте магию, которая окружает вас в данный момент. Тем, кто проявлял любовь, напоминают, что на их орбите есть кто-то с большим потенциалом. Единственное, что вам нужно сделать, чтобы привлечь их внимание, это быть самой яркой, смелой и аутентичной версией себя!

Космический совет: расслабьтесь и наблюдайте за результатами своего труда.

♍ Дева

Иногда вам приходится танцевать в пустоте, Девы. Иногда вам приходится отказаться от идеи о том, кто вы есть и как должна выглядеть ваша жизнь. Если это не имеет смысла для вас, то это потому, что так не должно быть. Вместо того, чтобы пытаться интеллектуализировать то, что происходит в эмоциональном ландшафте, дайте себе разрешение спуститься в подземный мир, почувствовать все, что можно чувствовать. Убывающая луна оставляет место для серьезного очищения, и это прекрасно.

Космический совет: прекратите рефлексировать.

♎ Весы

Весы, вы всегда дуетесь из-за того, что именно вас оставили позади. Как вы целую вечность ждали, когда эта идеальная история любви проявится в вашей реальности. Итак, сделайте себе одолжение и понаблюдайте за тем, что происходит прямо сейчас. Обратите внимание на всю ту любовь, которая так щедро льется в вашу чашу. Звезды указывают на поклонника, который уже некоторое время находится на вашей орбите. Некто, кто пытался привлечь ваше внимание.

Космический совет: присмотритесь к своему окружению.

Карты, камни и вареники: необычные способы гадать на Святки с 6 по 18 января 2023

♏ Скорпион

Пришло время идти вперед и побеждать, Скорпионы! Пришло время заявить о своей судьбе. Сегодня звезды напоминают вам о том, что подобные возможности представляются не каждый день. Таким образом, это день прозорливости и случайных встреч. Вы могли бы встретить кого-то особенного ни с того ни с сего.

Космический совет: приготовьтесь к случайной встрече.

♐ Стрелец

Каково это — быть любимым ребенком Судьбы, Стрельцом? Вы живете своей лучшей жизнью и наблюдаете, как чудеса разворачиваются в вашей реальности как повседневное явление. Более того, портал изобилия открывается и для вас, привнося в вашу реальность те удобства, которые когда-то были далекой мечтой. Будьте благодарны за то, что у вас есть. Будьте благодарны за то, что еще впереди. В то же время не забывайте составлять бюджет, чтобы не переборщить со своими расходами.

Космический совет: не переборщите с расходами.

♑ Козерог

У вас есть два варианта, Козероги: продолжать увековечивать историю ограничений или открыть свой разум и сердце возможности всего, что вы можете сделать. Что-то подсказывает нам, что есть побочная суета, которая требует вашего внимания! Побочная суета, которая потенциально может стать чем-то большим, чем просто времяпрепровождением в выходные. Итак, сделайте себе одолжение и расставьте приоритеты в том, что приносит вам радость в этом году! Говоря о радости, дела на фронте любви и романтики выглядят блестяще! Звезды привлекают ваше внимание к определенному человеку, который одновременно эмоционально доступен и стремится к росту.

Космический совет: расставьте приоритеты в том, что приносит вам радость.

♒ Водолей

Ничего, что стоило бы запомнить, нельзя создать, играя в это мелко или безопасно. Сейчас самое время достать свою волшебную палочку, встряхнуть все так, как вы чувствуете себя призванным, раскрыть свой творческий потенциал и пойти на больший риск, чем за всю свою жизнь. Водолеи, ваша способность проявить себя как наиболее воплощенную версию себя поможет создать пространство для чудес! Когда дело доходит до сердечных дел, будьте смелы, будьте спонтанны и проявляйте инициативу. В мире, где все заняты играми, ваш откровенный подход не останется незамеченным.

Космический совет: будьте смелы, спонтанны и проявляйте инициативу.

♊ Рыбы

Вы находили оправдания для посторонних и закрывали глаза на все красные флажки. Хорошо то, что еще не слишком поздно. Еще не поздно вернуть себе власть, очертить границы и перерезать провода там, где это необходимо. Расставлять приоритеты самому себе поначалу может показаться неудобным, и это нормально. Прислушайтесь к своей интуиции и на этот раз делайте то, что подходит именно вам.

Космический совет: прислушайтесь к своей интуиции.

Ранее 5-tv.ru публиковал общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022-2023.