«Мой любимый»: Надежда Бабкина трогательно обратилась к сыну в день рождения

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 56

Надежда Бабкина поздравила сына Данилу с днем рождения

«Мой любимый»: Надежда Бабкина трогательно обратилась к сыну в день рождения

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Знаменитость вместе с поздравлением опубликовала архивный снимок с наследником, сделанный почти более 45 лет назад.

Народная артистка России Надежда Бабкина в социальной сети трогательно обратилась к единственному сыну Даниле по случаю 48-летия. Она опубликовала архивный снимок, на котором наследник еще грудничок.

«Мой единственный и любимый сын Данила», — подписала фото артистка.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Данила родился в браке с барабанщиком Владимиром Заседателевым. Они поженились в 1974 году. А в 1991-м грянул развод. Бабкина как-то признавалась, что впервые муж ей изменил, еще когда она носила под сердцем Данилу. Но рушить семью не стала. Хоть и в душе не простила мужа. Но продолжала жить с ним будто соседи. На развод она решила подать лишь через 17 лет после неприятного инцидента. Тогда сын после аварии оказался в больнице, ему потребовалась операция. Бабкина буквально жила в медицинском учреждении, а вот Заседателев отказался навещать сына.

Такой поступок для Бабкиной стал показательным. Она не смогла простить неуважение мужа к собственному сыну и подала на развод. Спустя годы артистка закрутила роман с Евгением Гором. Он младше знаменитости на 30 лет, но разница в возрасте влюбленных не смущает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему единственная дочь Анастасии Волочковой предпочла жить с отцом и его новой женой.

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