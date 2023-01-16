МИД РФ: ЕС стал требовать с россиян невыполнимых условий для получения виз

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Страны Евросоюза с началом спецоперации по защите Донбасса стали все чаще проявлять русофобию. Запрета россиянам посещать Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию им оказалось мало.

МИД РФ: ЕС стал требовать с россиян невыполнимых условий для получения виз

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Страны Евросоюза, помимо сведения к минимуму выдачи многократных виз россиянам, стали требовать с граждан невыполнимых условий для получения шенгенской визы. Об этом рассказал в интервью ТАСС статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

Так, с осени россияне не могут попасть в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию. Страны закрыли въезд. Теперь же некоторые государства при оформлении виз не отказывают гражданам, но требуют, чтобы оплата визовых сборов производилась через западные банки или требуют предъявить медицинской страховой полис иностранного страховщика.

«Все это крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций. Сведено к минимуму оформление россиянам многократных виз», — отметил Иванов.

К слову, с 2000 года Еврокомиссия остановила действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это привело к тому, что сбор за краткосрочную визу увеличился с 35 евро до 80 евро, также возросло количество подаваемых на визу документов, а ожидать визу можно было 45 дней. Кроме того, стало возможным выдавать визы строго на те даты, когда турист намерен путешествовать и не более, или вместо многократной визы выдавать однократную.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ЕС отказались признавать паспорта, выданные в новых субъектах РФ.

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