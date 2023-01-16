Кольца, статуэтки и амулеты из вашего праха: адвокат Жорин раскрыл тайны «смертельного» бизнеса в РФ

Звездный юрист разъяснил, что в российском законодательстве говорится об использовании останков умерших людей для создания сувениров и других дизайнерских вещей. Все не так однозначно.

В мире резко набирает популярность изготовление украшений, сувениров и других дизайнерских вещей из праха умерших людей. Услуги по созданию таких предметов начинают оказывать и в России. На этом фоне 5-tv.ru обратился к звездному адвокату Сергею Жорину с вопросами: что грозит таким бизнесменам и родственникам усопших за оплату их услуг в России? Ведь есть статья 244 УК РФ — «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

«Если подходить с точки зрения сухой нормы, скорее всего, здесь нет какого-либо состава преступления. Поскольку, вероятно, не из всего праха делаются сувениры и дизайнерские вещи. По всей видимости, берется только его незначительная частичка. И уже из нее что-то делается», — ответил адвокат.

Однако есть интересный нюанс. Перед тем как забрать прах из крематория, близкие умершего человека должны предоставить документы о месте его захоронения.

«Без этого документа крематории, с точки зрения закона, не должны отдавать прах. С его помощью родственники указывают, в каком месте будет захоронение. И подтверждают, что они этот прах не пустят на сувениры и дизайнерские вещи, а похоронят в соответствии с законами РФ. К тому же, прах ведь не отдается так, как насыпают семечки в стакан. Его запаивают в определенную капсулу и для последующей транспортировки дают документы о соответствии СанПиН», — отметил Сергей Жорин.

Соответствие праха санитарным нормам важно, поскольку место смерти человека и место захоронения останков часто не совпадают. Как правило, для транспортировки родственники сдают урны в багаж. А перевозчик не будет принимать такой груз без сопроводительных бумаг.

Фотку урны с прахом

При этом, несмотря на наличие юридических норм, делать из праха украшения и сувениры все равно можно легально. И это пробел в законодательстве.

«Насколько я понимаю, фирмы, которые делают различные сувениры, пользуются небольшим пробелом в законодательстве. Ведь крематории не обязаны взвешивать выдаваемый прах, а родственники хоронить его с точностью до грамма. Поэтому можно легко взять небольшую часть праха. Тем более, в законе написано, что его можно развеять — это регламентировано указом. Так что можно развеять только часть, а оставшуюся пустить на сувениры», — допустил адвокат.

Сергей Жорин добавил, что лично у него двойственное отношение к использованию праха для изготовления различных предметов. Критиковать такое решение родственников или отнестись к нему с пониманием — зависит от обстоятельств.

«Если человек был очень близок со своим родственником и хочет частичку его праха использовать для нательного крестика или другого носимого предмета, наверное, это может иметь место. Но если это дизайнерская одежда, которая будет массово распродаваться, это мне кажется диковатым. Но это мое субъективное мнение», — подытожил собеседник 5-tv.ru.

Какие украшения и предметы делают из праха людей

Фотку бриллианта

Известно, что сегодня в Швейцарии изготавливают бриллианты из праха умерших людей. Чтобы вырастить камень размером до одного карата, компания Algordanza попросит полкилограмма праха покойного. Всего же при кремации взрослого человека остается порядка двух-трех килограммов.

В США пошли дальше — стартап Parting Stone превращает прах в круглые твердые камни, напоминающие гальку. Производители заверяют, что после кремации человека можно получить от 40 до 60 камней. Их предлагается носить с собой, украсить ими сад или интерьер дома.

Студия Glass House Xperience из Канады предлагает клиентам сделать из праха их родственника арт-объект, напоминающий предмет из стекла. Это может быть что угодно — например, шар, ваза, сердечко и даже чайная ложка.

Художники по всему миру предлагают написать портрет умершего с добавлением его праха в краски. А инженеры из разных стран готовы за деньги напечатать из праха любой объект на 3D-принтере.

Ожидается, что такой бизнес будет только развиваться. Аналитики из Research And Markets спрогнозировали, что мировой объем постоянно растущей индустрии памяти об умерших к 2025 году достигнет 68 миллиардов долларов.

На новый бизнес начинают обращать внимание и в России. Достаточно вбить в поисковую строку в браузере запрос «украшение из праха» и всплывет несколько коммерческих предложений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Великобритании решила подать на стол пудинг с прахом матери.