Шольц снял Ламбрехт с должности министра обороны Германии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36

Ранее немецкое правительство назвало новость об отставке политика слухами.

Шольц снял Ламбрехт с должности министра обороны Германии

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Канцлер Германии Олаф Шольц принял отставку министра обороны Кристины Ламбрехт. Кабмин ФРГ также сообщает, что немецкий политик своевременно представит новую кандидатуру на пост.

Ранее стало известно, что Ламбрехт попросила Шольца освободить ее от занимаемой должности министра обороны. Об этом сообщило агентство DPA. В заявлении член Социал-демоктической партии указала СМИ главной причиной для увольнения. По ее словам, источники проявляют повышенное внимание к ее личности и активно обсуждают ее действия вместо того, чтобы освещать нужды армии ФРГ и ее развитие, ведь это должно оставаться в интересах немцев.

Авторы подчеркивают, что в Германии давно идут споры о Социал-демократической партии. В материале указано: она медлит с закупками для бундесвера и не обладает соответствующим опытом. Также заявления СДПГ неоднократно подвергались осуждениям и критике.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ламбрехт приняла решение уволиться с поста министра обороны ФРГ. Примечательно, что правительство отказалось от комментариев и назвало новость об этом слухами.

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