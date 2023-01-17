Конец Made in Europe? Кризис в Европе срывает производство стекла и бумаги

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Роlitiсо: экономический кризис грозит стереть маркировку Made in Europe с товаров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nicolas Armer; 5-tv.ru

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Целый ряд отраслей вынуждены буквально вести борьбу за выживание на фоне санкций против России.

Европа переживает худший экономический кризис за десятки лет. Под угрозой находится производство стекла, бумаги и химикатов. Восемь миллионов человек могут лишиться работы.

Как пишет издание Politico, эти отрасли в буквальном смысле ведут борьбу за выживание на фоне антироссийских санкций. Из-за ограничений предприятия просто не могут работать на полную мощность. Материал издания озаглавлен жестко: «Is this the end of Made in Europe?» (Это конец маркировки «Сделано в Европе»?).

В Германии многие сократили потребление газа на 15%— соответственно, снизив и объемы производства. А крупнейший стекольный завод во Франции уже приостановил работу — минимум до апреля.

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