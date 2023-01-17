Хотят напугать? Почему Запад усилил поставки вооружения на Украину

Союзники Киева опасаются, что успех российских войск после освобождения Соледара наберет обороты, и ВСУ начнет отступать, оставляя город за городом.

Западные страны запустили новую волну военной поддержки для Украины. Так они отреагировали на провал украинской армии, сдавшей Соледар. Такую версию выдвинул политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По мнению эксперта, западные сторонники киевского режима опасаются, что после успешного освобождения стратегически важного города российские войска продолжат двигаться вперед.

«На Западе настроены очень серьезно и не собираются играть в ничью. Они стараются выиграть любой ценой. Я думаю, что Запад нервируют события в Соледаре, потому что они боятся того, что управляемость может быть потеряна и это станет создавать эффект домино», — цитирует политолога URA.RU.

Владимир Брутер отметил, что взятие Соледара также может спровоцировать разлад среди украинских вооруженных формирований.

«В какой-то момент управляемость потеряется и учитывая, что состав вооруженных формирований Украины очень разнороден, то удерживать его в ситуации, когда противник прорывается, достаточно сложно, потому что у всех разная мотивация. Поэтому они хотят остановить это как можно быстрее и напугать Россию», — подытожил Владимир Брутер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские националисты получат от Лондона бронетранспортеры Bulldog, танки Challenger, пушки и другое вооружение. Однако эксперты называют передачу западного вооружения Киеву «показухой».