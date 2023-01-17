На Украине «бесследно исчезли» гуманитарные внедорожники

Полсотни внедорожников, которые концерн General Motors отправил Киеву — потерялись! Машины должны были развозить раненых и служить нуждам фронта, но на баланс соответствующих ведомств так и не поступили.

По словам одного из депутатов Верховной Рады, он каждый день видит, как эти внедорожники развозят VIP-персон по киевским ресторанам. Еще одну машину — из прошлой партии помощи — нашли у замглавы офиса Зеленского. Оправдываясь, чиновник заявил, что для фронта его авто якобы не подходит.