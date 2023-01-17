Провокация или нет: чего Арестович добивается своим уходом из офиса Зеленского

Политик подал в отставку после скандального заявления о ПВО Украины. Какую цель он преследует? Или все это — блеф?

Отставку советника офиса президента Украины Алексея Арестовича прокомментировал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru политолог Иван Мезюхо. По его мнению, произошедшее — это обычная формальность, которая не лишит Арестовича его главной должности — пропагандиста украинского режима.

«Арестович и серьезные решения — это несовместимое понятие. Я думаю, что его отставка с поста советника офиса президента Украины — это чистейшая формальность, потому что главной своей должности пропагандиста украинского режима он не лишается», — заявил эксперт.

После скандального заявления Арестовича насчет обрушения дома в Днепре власти начали собирать подписи об его отставке. По словам Мезюхо, и без этого случая у Арестовича были конфликтные отношения с офисом президента, а все окружение Зеленского ревностно относилось к его популярности.

«Думаю, что на данный момент какого-то полномасштабного публичного конфликта между Арестовичем и офисом президента Украины не будет, но в будущем я не исключаю публичных выяснений отношений между Арестовичем и Зеленским», — предположил политолог.

К слову, политик обвинил ПВО Украины в обрушении дома в Днепре, где погибли 36 человек.

«Арестович тысячу раз пожалел, что в кои-то веки сказал правду. Все время спецоперации он использовал классический пропагандистский прием. Он говорил о полуправде, либо какие-то факты оборачивал лживыми сведениями. Арестович очень хотел бы быть президентом, но реальных шансов для этого у него нет», — заявил Мезюхо.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Арестович ушел из офиса президента Украины.

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