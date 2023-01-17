Теперь все иначе: что случилось с лицом Оксаны Самойловой в Дубае

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Жена Джигана Оксана Самойлова показала снимок с обгоревшим лицом в Дубае

Теперь все иначе: что случилось с лицом Оксаны Самойловой в Дубае

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитость в последнее время часто показывает себя в неприглядном виде.

Оксана Самойлова все еще находится в Дубае со всей своей семьей. Однако что-то пошло не так и в этот раз знаменитость немного обгорела. Хотя нет, очень даже сильно обгорела.

Снимками с бордовым лицом она уже успела поделиться со своими подписчиками. На фото видно, как у Оксаны сгорел даже лоб, но она при этом мило улыбается. Но вот фанатам блогерши стало не по себе от этих фото и они посоветовали ей обратиться к врачу.

«Подрумянился кабанчик», — написала Самойлова под снимком.

Фото: Instagram* / samoylovaoxana

 

Кстати, знаменитость зачастила показывать свое лицо без макияжа. Недавно она решила поделиться со своими подписчиками видом своего лица в шесть утра.

Семья Джигана находится в Дубае с Нового года. Первого января в сети появилась видеозапись, как дед Мороз с мешком для подарков «нападает» на детей Джигана. Разумеется, видео было шуточным и постановочным. Праздник семья отмечала в излюбленном Дубае в роскошном особняке, где, к слову, не оказалось главного новогоднего атрибута — елки, но внезапный нюанс решился быстро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жена Джигана показала реальную себя.

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