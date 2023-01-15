Доброе ранее утро: жена Джигана показала реальную себя

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 20

Жена рэпера Джигана Самойлова показала в сети утреннее фото без макияжа

Доброе ранее утро: жена Джигана показала реальную себя

Фото: Instagram* / samoylovaoxana

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Пару недель назад знаменитости поделились кадрами новогоднего отдыха в Дубае. А чем решили удивить теперь?

Без макияжа показала себя супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова. Фотографию жена исполнителя опубликовала в социальных сетях, оставив прямолинейную подпись.

«Как я выгляжу в шесть утра», — гласит сообщение со «смеющимся» смайликом.

Жена Джигана показала себя реальнуюЖена Джигана показала себя реальную. Фото: Instagram* / samoylovaoxana

Звездная парочка периодически выкладывает веселые фото и истории в сеть. Так, в Новый год, 1 января, в сети появилась видеозапись, как дед Мороз с мешком для подарков «нападает» на детей Джигана. Разумеется, видео было шуточным и постановочным. Праздник семья отмечала в излюбленном Дубае в роскошном особняке, где, к слову, не оказалось главного новогоднего атрибута — елки, но внезапный нюанс решился быстро.

«Мы идем за елкой. Без нее вообще не вариант. Дед Мороз даже не поймет, куда подарки класть», — писала блогер.

Также Самойлова отмечала, что отсутствие вечнозеленой красавицы лишило их настроения, поэтому семья решила его приобрести. Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что спустили миллионы российские звезды в 2022 году.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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