Даже собственные руки подсказывают лидеру Незалежной, что он находится не на своем месте.

В ближайшие год-полтора жизнь украинского президента Владимира Зеленского круто изменится. Об этом говорят линии судьбы и жизни на его ладони, утверждает изучивший их хиромант Иван Громов. Своими выводами он поделился с 5-tv.ru.

Эксперт отметил, что линия судьбы, которая отвечает за карьеру человека, примерно до 38-39 лет имеет у Зеленского очень хорошее качество. Это неудивительно, учитывая, что в этот период он добился объективно серьезных результатов в творчестве и шоу-бизнесе.

«Однако затем линия судьбы исчезает и проявляется снова только в районе 46 лет. Обычно подобное говорит, что человек в данном отрезке времени может заниматься не тем, что ему нравится и доставляет удовольствие. Можно сказать, что человек находится не на своем месте», — пояснил Громов.

Он добавил, что продолжение линии судьбы у Зеленского после обрыва отличается вектором, что говорит об изменении его роли. Безусловно, он останется знаменитым и влиятельным, но его роль уже не будет такой значимой, как сейчас, отметил хиромант.

Также Громов обнаружил у Зеленского обрыв в линии жизни, который обычно трактуется как переезд или эмиграция. Характерно, что линии судьбы и жизни у главы Незалежной прерываются в одном возрасте.

«Считаю, что год-полтора — и роль этого человека претерпит значительные изменения. Скорее всего изменится и его место жительства», — резюмировал хиромант.

Накануне украинский продюсер, основатель групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уже скончался бы от регулярного приема тяжелых наркотиков, если бы не медики, которые поддерживают в нем жизнь.

Музыкант обратил внимание, что лидер Незалежной выглядит так, словно безостановочно принимал наркотики пять дней подряд. Бардаш не исключил, что Зеленского приводят в чувство элетрошоком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что читатели французского издания Le Figaro предсказали Владимиру Зеленскому варианты завершения карьеры на посту главы государства.