Пресс-секретарь Зеленского назвал условие для рассмотрения переговоров с Россией
Пресс-секретарь Зеленского Никифоров: диалог с Россией должен быть на универсальных принципах международного права
Фото: © РИА Новости / Максим Гучек
В Киеве допустили саму возможность возобновления диалога с Москвой.
Украина не исключает переговоры с Россией, если основой для них станут универсальные принципы международного права. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы Незалежной Сергей Никифоров в интервью изданию «Факты».
Он уточнил, что принципы, о которых идет речь, — это уважение к Уставу ООН, верховенству права, территориальной целостности и суверенитету Украины.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 января заявил, что Россия всегда была готова мирным путем достичь целей в украинском вопросе, однако Киев не желает разговаривать с российской стороной и только усугубляет ситуацию.
Представитель Кремля напомнил, что в Незалежной законодательно запрещено президенту Украины иметь с Россией контакты и вести диалог, а западные партнеры Киева, очевидно, не склонны разрешать ему какую-то гибкость в этом вопросе.
Позднее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, отвечая на вопрос о готовности России к переговорам с Украиной, заявил, что диалог Москвы и Киева в случае его возобновления должен быть прямыми и без иностранных представителей.
Дипломат пояснил, что западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах.
Ранее 5-tv.ru рассказал, когда Запад начнет подталкивать Украину к переговорам с Россией.
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