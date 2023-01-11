Россия готова к переговорам с Украиной

Владимир Зеленский предложил мирный план. Что выйдет из этого?

Россия предпочитает мирным путем достичь целей в украинском вопросе, однако Украина не желает разговаривать с российской стороной и только усугубляет ситуацию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами.

По словам представителя Кремля, российская сторона всегда была готова решить вопрос путем дипломатии и до сих пор придерживается такой позиции. Мирное урегулирование ситуации считается наиболее желаемым способом устранения конфликта. Однако от украинской стороны подобного рвения не наблюдается.

«В условиях, когда закон Украины запрещает президенту (страны — Прим. ред.) вести с нами какие-либо контакты или вести с нами диалог, и в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится», — объяснил представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал слова главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, который вчера заявил о подрежке «плана Зеленского» и о готовности российской стороны вести переговоры. Этот мирный план состоит из десяти пунктов, его президент Украины предложил на встрече с американским коллегой Джо Байденом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США фактически участвуют в конфликте с Россией на стороне Украины.