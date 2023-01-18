Блинкен назвал неприемлемыми требования России к Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43

Госсекретарь США Блинкен раскритиковал требование Москвы к Киеву признать новые территории

Блинкен назвал неприемлемыми требования России к Украине

Фото: www.globallookpress.com / Janine Schmitz

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Глава Госдепа заявил, что именно Москва делает невозможным начало переговоров о мире.

Требования России о признании Украиной новых территориальных границ неприемлемы и затрудняют налаживание переговорного процесса между странами. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

Политик назвал ошибочными заявления российской стороны о том, что Москва открыта для диалога, а Вашингтон и Киев ― нет.

«Достаточно посмотреть на слова президента РФ Владимира Путина. В недавней беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он говорил, что до тех пор, пока Украина не примет новые территориальные реалии, как он выразился, договариваться не о чем», ― заявил Блинкен.

Такие требования, считает глава Госдепа, делают невозможным начало переговоров России и Украины о мире.

Накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев не против переговоров с Москвой, если основой для них станут универсальные принципы международного права. В их числе он назвал уважение к Уставу ООН и верховенству права, территориальной целостности и суверенитету Украины.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 11 января заявил, что Россия всегда была готова мирным путем достичь целей в украинском вопросе, однако Украина не желает разговаривать с российской стороной и только усугубляет ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие условия возобновления переговоров между Москвой и Киевом озвучил экс-премьер Украины Николай Азаров.

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