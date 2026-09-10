С жены Кучеры требуют 3,5 миллиона рублей за растерзанного ее собакой шпица

С жены актера Оскара Кучеры Юлии требуют 3,5 миллиона рублей после того, как ее американский булли растерзал шпица в отеле Тверской области. Об этом она рассказала в личном блоге, объяснив, как произошел инцидент.

«Я выгуливала свою собаку — американского булли. За три года она не проявила никакой агрессии, поэтому была без намордника. Подошел мужчина со шпицами под мышкой, моя собака среагировала на громкий лай, резко дернулась, я ее держала на безопасном расстоянии», — рассказала Юлия.

По словам Кучеры, одна из собак громко лаяла и несколько раз пыталась выпрыгнуть из рук хозяина. В итоге шпиц оказался на земле, после чего животные сцепились. Юлия утверждает, что собак пришлось разнимать.

На помощь прибежала 16-летняя дочь Юлии и еще один мужчина. Он схватил американского булли за задние ноги. Затем приехала хозяйка шпица Татьяна, забрала собаку и уехала.

После случившегося Юлия попыталась связаться с Татьяной и решить конфликт мирно. По словам Кучеры, через сотрудника отеля ей передали требование выплатить 3,5 миллиона рублей.

«Я взяла номер Татьяны. Но мне сказали, что она разговаривать со мной не хочет. Я пробовала выходить на связь с ней. Она знала, чьей женой я являюсь, и через сотрудника отеля мне была озвучена сумма в 3,5 миллиона рублей, чтобы предотвратить дальнейшие события», — заявила Кучера.

Юлия утверждает, что предложила оплатить новую собаку. Однако, по ее словам, Татьяна не стала давать контакты питомника и чеки, а просто назвала сумму, которую считает приемлемой.

После этого Кучера обратилась к юристам. Она также решила ответить на обвинения в свой адрес и опровергла слова о том, что якобы уехала с места происшествия.

По словам Юлии, после инцидента она еще 2,5 часа оставалась на территории отеля. Там установлены камеры наблюдения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что хозяйка погибшей собаки утверждала о том, что Юлия даже не принесла извинения за случившееся. Однако эти обвинения супруга Кучеры намерена опровергать.

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