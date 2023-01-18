Швейцария запретила реэкспорт своего оружия на Украину

Швейцария запретила реэкспорт оружия на Украину. Это касается техники, которую страна ранее поставила Германии и Испании. Об этом сообщил президент конфедерации в эфире местного телевидения. Речь в частности идет о боеприпасах для зенитных установок Gepard.

Немцы и испанцы запросили у страны-производителя разрешение на экспорт оружия, но получили отказ. Швейцария дорожит своим нейтральным статусом в военном отношении, однако в политическом и экономическом поддерживает санкции, введенные против нашей страны.