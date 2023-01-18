Волочкова уехала на Мальдивы без жениха: «Отдыхаю не одна!»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 40

Волочкова созналась, что улетела на Мальдивы без жениха

Волочкова уехала на Мальдивы без жениха: «Отдыхаю не одна!»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Вокруг селебрити уже и так ходит множество слухов после некоторых публикаций. Однако она продолжает их «подогревать».

Балерина Анастасия Волочкова улетела на отдых в одиночестве, без жениха, но отдыхает в компании. Об этом экс-прима Большого рассказала в беседе с Тeleprogramma.pro. Сейчас селебрити находится на Мальдивах. К слову, это ее любимое место.

«Улетела я одна, но отдыхаю — не одна! Ждите подробностей, скоро все расскажу!» — прокомментировала Волочкова.

Волочкова отдыхает без женихаВолочкова отдыхает без жениха. Instagram* / volochkova_art

По словам знаменитости, ей надоел своего рода стандартный отдых. В пример она привела времяпрепровождение в кругу других людей, занятия йогой. Женщина этим «наелась». Волочкова летает на острова каждую весну и зиму. Ее подкупают не только теплые волны океана, роскошный сервис и мягкий песок, но и возможность побыть наедине с самой собой.

Однако, на курорте ее держат, возможно, не только эти обстоятельства. Недавно балерина опубликовала фотографию с неким темнокожим мужчиной по имени Сейфул, за что-то его поблагодарив. Пользователи предположили, что речь идет о прекрасно проведенной ночи. При этом она говорила о свадьбе с неким кондитером Дмитрием.

Ранее 5-tv.ru писал о том, без чего Волочкова «лезет на стену».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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