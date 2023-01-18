Карьера может закончиться: чем опасна мерцательная аритмия для спортсменов

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 33

Врач-кардиолог Мерзликина рассказала о рисках при возникновении мерцательной аритмии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka; 5-tv.ru

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Хаотичное сердцебиение может не только доставлять дискомфортные ощущения в области груди, но и привести к более серьезным проблемам со здоровьем.

Мерцательная аритмия, для которой характерно нарушение сердечного ритма, чаще всего развивается у пожилых. Однако от нее не застрахованы ни молодые люди, ни профессиональные спортсмены. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала врач-кардиолог Юлия Мерзликина.

По словам специалиста, главная опасность аритмии заключается в том, что при сокращении сердца происходит сбой. Это чревато образованием тромбов, которые могут провоцировать инсульт. Также разобраться в причинах возникновения аритмии достаточно сложно.

«Причину возникновения мерцательной аритмии никто не знает. Там очень много факторов, которые могут к этому приводить», — пояснила Юлия Мерзликина.

Кроме этого, нельзя точно сказать, как аритмия отразится на здоровье пациента, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Это, конечно ухудшает состояние, но не определяет прогноз», — заверила кардиолог.

По словам Мерзликиной, от самой мерцательной аритмии не умирают. Летальный исход может произойти только в том случае, если пациент не принимает специальные лекарства- антикоагулянты. Тогда появляется опасность серьезного инсульта.

При этом полностью вылечить аритмию нельзя — она считается хроническим заболеванием. К тому же приступы могут появиться у любого человека. По словам кардиолога, для профессиональных спортсменов наличие аритмии чаще всего сулит окончание карьеры.

«В зависимости от того, какой спортсмен, их можно оперировать в попытке избавить от всей этой истории, но вообще это приводит к окончанию карьеры чаще всего», —подытожила Юлия Мерзликина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что признаки аритмии проявились у фигуриста Романа Костомарова. Олимпийский чемпион попал в больницу еще 10 января с пневмонией, а позже у него начались осложнения в виде гидротракса и сепсиса. За жизнь фигуриста борются лучшие врачи.

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