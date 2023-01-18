Разбившийся в Броварах вертолет могли продать Украине с неисправностями

Известно, что вертолет был куплен у Франции в 2018 году. Почему Киеву продали модель с рядом технических проблем?

Вертолет, разбившийся под Киевом, могли продать с неисправностями. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Известно, что Украина купила эту модель у Франции в 2018 году. У компании тогда было несколько судебных исков по поводу неисправности вертолета, которую нельзя было починить.

«Как оказалось, эти еврокоптеры иногда теряют в полете несущий винт, страдая «потенциально катастрофическим сбоем в конструкции“», — пишет издание.

Полеты на этой модели вертолета были запрещены на некоторое время. Виной тому трагедия в Шотландии, когда на таком еврокоптере разбились 14 человек. Эксперты пришли к выводу, что в коробке передач была серьезная проблема.

Спустя время многие страны сняли запрет на использование данной модели, потому что производитель смог устранить неисправность.

Однако крушение такого вертолета произошло вновь — в Броварах Киевской области воздушное судно, летевшее в одну из горячих точек, разбилось. В результате погиб находившийся на борту глава МВД Украины Денис Монастырский, его заместитель и другие люди.

Ранее 5-tv.ru писал, что СБУ рассматривает три версии крушения вертолета с высшими чинами МВД Украины.