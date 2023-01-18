Разбившийся в Броварах вертолет могли продать Украине с неисправностями
«Страна.ua»: упавший в Броварах вертолет был куплен у Франции и мог быть неисправен
Фото: EPA / SERGEY DOLZHENKO / ТАСС
Известно, что вертолет был куплен у Франции в 2018 году. Почему Киеву продали модель с рядом технических проблем?
Вертолет, разбившийся под Киевом, могли продать с неисправностями. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Известно, что Украина купила эту модель у Франции в 2018 году. У компании тогда было несколько судебных исков по поводу неисправности вертолета, которую нельзя было починить.
«Как оказалось, эти еврокоптеры иногда теряют в полете несущий винт, страдая «потенциально катастрофическим сбоем в конструкции“», — пишет издание.
Полеты на этой модели вертолета были запрещены на некоторое время. Виной тому трагедия в Шотландии, когда на таком еврокоптере разбились 14 человек. Эксперты пришли к выводу, что в коробке передач была серьезная проблема.
Спустя время многие страны сняли запрет на использование данной модели, потому что производитель смог устранить неисправность.
Однако крушение такого вертолета произошло вновь — в Броварах Киевской области воздушное судно, летевшее в одну из горячих точек, разбилось. В результате погиб находившийся на борту глава МВД Украины Денис Монастырский, его заместитель и другие люди.
Ранее 5-tv.ru писал, что СБУ рассматривает три версии крушения вертолета с высшими чинами МВД Украины.
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