«Я» на первом месте: как отказаться от попыток угодить всем вокруг
Для сохранения собственной энергии нужно отказаться от привычки понравиться всем окружающим
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox
В погоне за одобрением окружающих человек тратит жизненно важную энергию. Как избавиться от навязчивой привычки и поставить себя в приоритет?
Пытаясь понравиться всем и каждому, человек просто растрачивает собственную энергию. О том, как избавиться от этого навязчивого желания пишет Сибкрай.ru.
Понять свою ошибку
Осознав, чего вы действительно ждете от собеседника, станет проще выстраивать взаимоотношения с людьми. Вы можете ошибочно думать, что кому-то не нравитесь, и стараться исправить ситуацию, когда на самом деле в общении все хорошо.
Научиться говорит «нет»
Нужно ставить себя на первое место и всегда думать о том, есть ли у вас время и желание помогать кому-то или оказывать поддержку. Нет ничего плохого в том, чтобы иногда отказать.
Обращать внимания на собственные ожидания
Не бойтесь выражать свое мнение и не соглашаться с окружающими лишь потому, что не хотите испортить общение или впечатление о себе. Не бойтесь обидеть собеседника, поставив себя в приоритет.
Понять, что вы можете кому-то не понравиться
Всегда найдется тот, кого вы не впечатлите или даже вызовите у него неприязнь. Это абсолютно нормально. Не нужно лезть вон из кожи ради чужого одобрения.
Ранее 5-tv.ru писал, как избавиться от привычки проверять закрытую дверь.
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