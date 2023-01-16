Тревога или плохая память? Как избавиться от привычки проверять закрытую дверь

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Рита Миронова
Рита Миронова 50

Психоаналитик Грязев: яркая наклейка на двери поможет справиться с желанием перепроверять закрытый замок

Тревога или плохая память? Как избавиться от привычки проверять закрытую дверь

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Почему всегда кажется, что забыл закрыть входную дверь, и как перестать бесконечно проверять замок?

Бывает, что человек неоднократно проверяет, закрыта ли входная дверь, потому что не может вспомнить или чувствует себя незащищенно. Этому есть объяснение — во-первых, сильная тревожность, во-вторых, диссоциация, из-за которой произошедшее часто забывается. Такой вердикт вынес психотерапевт Юрий Грязев.

По его словам, есть один действенный способ избавиться от привычки перепроверять закрытую дверь.

«Наклеить рядом с замком на входной двери какую-нибудь яркую наклейку, которая напоминала бы о том, что нужно закрыть замок. С помощью такой напоминалки можно фиксировать осознанное закрытие двери, — цитирует Газета.ру слова эксперта.

Но такой метод подойдет лишь в том случае, если человек именно забывает, что закрывал дверь. Если присутствует тревога, то нужно обратиться к психологу и психиатру. Возможно, врач назначит медикаменты, благодаря которым тревога пройдет вместе с навязчивыми желанием все перепроверять.

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