На Пятом канале акция «День добрых дел» для 9-летней Жанет
Помощь неравнодушных людей может спасти жизнь и детство еще одного ребенка.
Фото: 5-tv.ru
Больничных коридоров и строгих кабинетов маленькая Жанет уже давно не боится. И не стесняется врачей. Последние полгода только они и мама составляют ей компанию.
За это время девочке пришлось привыкнуть к головной боли, ведь она не отступает практически никогда. А ещё мучают постоянная тошнота и частые припадки. У 9-летней Жанет — злокачественная опухоль мозга, герминома гипофиза.
«Это 21-й год, в декабре, она начала много пить. И мы заметили, она даже днем могла пить пятилитровый бачок, даже вот так», — вспоминает Мадина Гиреева, мама Жанет.
Потом врачи объяснят, что у Жанет — несахарный диабет. И это тоже результат воздействия опухоли. Поврежденный гипофиз вырабатывает слишком мало гормона, отвечающего за всасывание воды в кровь. Но хуже всего — именно головная боль. Когда-то активная девочка, прилежная ученица, быстро превратилась в тень самой себя.
«Она очень любит читать, учиться, но из-за этой болезни я ей не давала читать, она забывала быстро. И она плакала, когда она в школу ходит — она половину рассказывает стих, и учитель пять не ставит. Она приходит домой и плачет — мама, я рассказала половину и все равно не получила пятерку, я больше не могу выучить», — рассказывает Мадина Гиреева.
Читать и сейчас тяжело, даже после курса химиотерапии, которая помогла замедлить рост опухоли, но не улучшила состояние.
Операция в случае Жанет невозможна — слишком велик риск навсегда потерять зрение. Единственный вариант — протонная терапия. Она позволит подавить опухоль и помешает развитию метастазов, но нужно спешить.
«Если лечение не начать вовремя, исходы могут быть самые разные, в том числе и очень печальные. Потому что опухоль может начать расти снова, может продолжать сдавливать какие-то окружающие структуры головного мозга и, в общем-то, все может быть не очень хорошо, неблагоприятно», — объясняет врач-радиотерапевт Марина Линник.
Специалисты Петербургского центра протонной терапии уже взялись за дело. При помощи самого современного аппарата необходимая доза радиации попадает прямо в очаг опухоли, не затрагивая здоровые ткани.
Чтобы победить болезнь, нужен полный курс из 25 сеансов. Его стоимость — 2 500 000 рублей — для небогатой семьи из Ингушетии стала шоком. Самостоятельно собрать такую сумму им не под силу. Но представить, что любимой дочки не станет, мама просто не может. А потому очень надеется на помощь неравнодушных людей — нас с вами.
Отправьте СМС на номер 4640. Укажите сумму.
Помогите сейчас! Завтра будет поздно.
В случае, если отправка СМС-сообщения по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Жанет, обратившись напрямую в благотворительный фонд.
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