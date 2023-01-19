«Отключил все»: брат Моисеева летит в Москву для борьбы за наследство

Знаменитый вокалист оставил после себя не только потрясающие песни и приятные воспоминания, но и приличное состояние.

Известный певец Борис Моисеев умер почти полгода назад, а борьба за его богатство только начинается. Сейчас подключился брат артиста Маркс Толкач, он собирается прилететь в Москву из Канады и побороться за свою долю.

Мужчина старше знаменитого родственника на 12 лет, поэтому смерть музыканта стала горькой трагедией для него, это очень больно пережить младшего брата. Толкач отмечает, что собирался наладить общение с Моисеевым, но так и не успел. При этом в кончине исполнителя он винит директора артиста Сергея Гороха.

«В последний раз мы созванивались с Борисом в его день рождения полтора года назад. После этого ни разу не разговаривали, сколько бы ни звонили… Горох его полностью изолировал, отключил все телефоны. Я даже попросил соседку, которая улетала в Москву, найти Бориса. Она прилетела и сказала, что не нашла. Никто не открыл дверь», — приводит его слова издание StarHit.ru.

В том числе Толкач отметил, что директору вокалиста была выгодна смерть своего подопечного. После кончины Моисеева его представителю может переползти имущество певца, деньги и остальные блага. Известно, что заявить права на наследство можно спустя шесть месяцев после гибели хозяина. Брат звезды не позволит, чтобы Горох оказался в плюсе, поэтому полетит в Москву и восстановит справедливость.

Как сообщает издание, 82-летний гражданин Канады будет в столице России уже в ближайшие недели. При этом он планирует не только подать соответствующие документы, но и посетить могилу знаменитого родственника, ведь на похоронную церемонию Маркс Толкач не смог прилететь.

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