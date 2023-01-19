«Я честно говорю»: Яна Рудковская сделала две пластические операции

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Яна Рудковская сделала две пластические операции: уменьшение груди и коррекцию фигуры

«Я честно говорю»: Яна Рудковская сделала две пластические операции

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитая блондинка смело заявляет, что не боится старости. Зачем же тогда обращалась к врачам?

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская призналась, что дважды обращалась к пластическому хирургу. При этом блондинка выступает за натуральную красоту, поэтому не вводила никаких филлеров в лицо и даже не наращивала ресницы.

«Я не ставлю филеры, не колю ботокс, не делала никогда губы. Мне кажется по моей мимике любой профессионал это определит. Не наращиваю сейчас: ресницы, волосы и ногти. Нет такой необходимости. Я честно говорю, что я делала у хирурга: грудь (уменьшала) и коррекцию фигуры. Все! Тут все честно!», — объяснила жена фигуриста Евгения Плющенко в Telegram-канале.

В том числе Рудковская отметила, что всегда выкладывает фотографии без фотошопа и ретуши. В соцсетях знаменитость старается публиковать только видеоматериалы, где сложнее преобразить себя с помощью незаметных фильтров.

«Важный момент! Какие бы ни были косметические процедуры, операции и подтяжки, нужно уяснить одно — от возраста не убежишь. Всем нам будет и 50, и 60 и 70, а если кому-то повезет и 80 и 90! И возраст можно скрыть только на время», — рассказала телеведущая.

Звезда уверена, что женщину старше 45 лет нельзя называть «бабкой», а те, кто позволяет себе подобное, относятся к ограниченным и консервативным людям. В этот период у многих зрелых красавиц жизнь только начинается, они все еще молоды и полны энергии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рудковская восхитилась внешностью подросшей дочери Алеси Кафельниковой.

+1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
68.87
0.21 74.59
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на 19 января для всех знаков зодиака

Последние новости

13:06
«Я честно говорю»: Яна Рудковская сделала две пластические операции
12:50
Водитель погиб на месте: кадры страшного массового ДТП на МКАД
12:42
Названа причина смерти режиссера Николая Досталя
12:35
В упавшем в Броварах вертолете должен был лететь Зеленский
12:28
МИД РФ отреагировал на требования Еврейского конгресса к Лаврову
12:20
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Сейчас читают

В Академии военных наук раскрыли тайную цель польских наемников на Украине
Разбитый портрет и выгоревшие цветы: на запущенную могилу Быстрицкой никто не ходит
Прогулка под обстрелом по центру Донецка, где жив театр, музеи, книжный магазин и люди - живы и крепки
Умерла российская журналистка, бывший руководитель Пятого канала Бэлла Куркова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023