«Это осознанное решение»: жена шеф-повара Ивлева не взяла дочь на Мальдивы

У знаменитой пары сложилась новогодняя традиция, которой они не намерены изменять.

Мальдивы — самое популярное место у российских звезд шоу-бизнеса. Даже шеф-повар Константин Ивлев решил отправиться туда со своей семьей, правда, без дочери Ники.

Супруга знаменитости Валерия Куденкова заявила в своем блоге, что это было осознанное решение и они с мужем просто решили отдохнуть вдвоем.

«Мы с мужем приняли решение, что берем ребенка на отдых, тем более на острова, после года», — написала девушка.

По ее словам, малышка все это время жила с бабушкой и прабабушкой.

Кстати, Валерия рассказала, что в их семье прижилась новогодняя традиция — уезжать в теплые страны в январе. Они решили не изменять ей и в этом году, просто пока не брать с собой дочь.

Кстати, среди тех, кто отдыхал на Мальдивах в этом январе были Анастасия Волочкова, Лариса Долина, Тимати, певица Слава, Лолита и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жена шефа Ивлева показала фигуру после корсета. Валерия призналась своим подписчикам, что утягивала талию специальным корсетом на протяжении трех месяцев. Фотографии ужаснули подписчиков.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ