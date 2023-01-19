«Это моя родина»: Анфиса Чехова ответила на вопрос об эмиграции в США

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Рита Миронова
Рита Миронова 253

Анфиса Чехова готова уехать из РФ, но только к любимому человеку

«Это моя родина»: Анфиса Чехова ответила на вопрос об эмиграции в США

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Возлюбленный телеведущей живет и работает в Штатах. Намерена ли она переезжать туда на постоянное место жительства?

Российская телеведущая Анфиса Чехова ответила на вопрос об эмиграции в социальных сетях. Знаменитость заявила, что готова уехать из России только к своему возлюбленному. Он, к слову, живет и работает в США.

«Планы мои сильно зависят от того, где будет жить мой любимый человек. Одна я вряд ли куда-то перееду», — сказала Чехова.

Телеведущая рассказала, что она часто приезжает в Штаты и проводит там много времени, но жить самостоятельно в стране не пробовала. Кроме того, Чехова комфортно чувствует себя в России.

«Это моя родина, что бы с ней ни происходило», — отметила она.

Также Чехова заявила, что представит возлюбленного своим поклонникам только в случае беременности или замужества. Во всех остальных случаях она предпочитает не афишировать свою личную жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анфиса Чехова отправилась на отдых в Мексику со своим возлюбленным.

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