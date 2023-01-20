«До встречи на небесах»: от чего внезапно умер юный актер Арсен Суховский

Приемная мама молодого человека призналась — его всегда тянуло на какие-то приключения, после которых он долго восстанавливался.

Стало известно, как погиб российский актер Арсен Суховский. Как рассказала его приемная мама Юлианна Медведева, 18-летний сын накануне Нового года позвонил ей, поздравил с наступающим праздником и пообещал, что скоро навестит родных. А через несколько дней пришло печальное известие.

«Мало информации о его смерти. Знаем только, что залез в трансформаторную будку, и его убило током. Следователи разбираются», — поделилась Медведева в социальной сети.

Арсена Суховского похоронили в Краснодаре. Instagram* / yuliankamedvedeva

Почему юноша оказался в транформаторной будке, пока неизвестно. Следователи выясняют все причины произошедшего. Вместе с тем родственница вспомнила, что мальчик в ее семье появился 14 лет назад. по мере взросления Суховский показывал свой характер. по словам матери, он был трудным подростком. Его всегда тянуло на какие-то приключения. К примеру, в десять лет Суховский попал в аварию, серьезно травмировался. Был буквально парализован. В течение года не мог двигаться.

«Но ровно через год бог сделал лично для него чудо, он встал и пошел. Я всегда ему говорила, что Бог сохранил ему жизнь не просто так. Пишу через слезы», — добавила женщина.

Она отметила, что незадолго до смерти Суховский, возможно, чувствовал конец. В разговоре с мамой он заявил, что стал ближе к богу, стал чаще молиться и попросил у родных прощения. Юношу похоронили в Краснодаре.

К слову, свою кинокарьеру актер начал в 2013 году. Он снимался в мини-сериале «Ладога» и фильме «Недетский дом», повествующем о жизни детского приюта. Там он сыграл свою роль вместе с Иваном Охлобыстиным.

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