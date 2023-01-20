У вас ресница отклеилась: Жанна Агузарова показала лицо после пластики

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 263

Жанна Агузарова показала переделанное после пластической операции лицо

У вас ресница отклеилась: Жанна Агузарова показала лицо после пластики

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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Внимательные поклонники заметили некоторые странности после изменений во внешности селебрити.

Лицо после пластики показала 60-летняя певица Жанна Агузарова. Знаменитость опубликовала фотографию в социальных сетях. Видно, что звезда следит за собой и не собирается сдаваться на милость возрасту. При этом женщина никогда не говорила о посещении пластического хирурга. Также Агузарова поздравила аудиторию с Крещением, напомнив, что это благоприятный день для погружения в прорубь.

«Сегодня идем все в воду! Заряжаем водичку, заливаем в емкости святую воду, проверено — работает, даже когда убираешь квартиру! Крещение Господне! В 00:00 смываем грехи! И новая жизнь!» — говорится в посте.

Instagram* / queen_of_russian_rock_n_roll

Кроме того, исполнительница похвасталась новой прической, сделав легкие кудри и изменив форму бровей. Теперь они выглядят, как модные ниточки, а еще селебрити, похоже, еще больше увеличила губы. Изучая снимок, можно предположить, что Агузарова самостоятельно сделала макияж. Внимательные фанаты заметили, что у нее отклеились накладные ресницы на глазу, а одна из бровей странно изогнута.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую страну Жанна Агузарова назвала лучшей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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