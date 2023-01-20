Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Жанет из Ингушетии

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Благодаря зрителям Пятого канала девочке удастся справиться с недугом.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне героиней сюжета стала девятилетняя Жанет из Ингушетии.

У девочки — злокачественная опухоль мозга. Ребенка мучают головные боли, из-за которых ее жизнь превратилась в сущий кошмар. Но теперь у Жанет появился шанс избавиться от тяжелого недуга. Девочка сможет пройти курс протонной терапии в Петербурге.

Собрать деньги на необходимые процедуры помогли мы с вами. Благодаря зрителям Пятого канала всего за сутки набралась необходимая сумма и даже больше — 4 миллиона 272 тысячи 743 рубля. Большое вам спасибо!

Тема:
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