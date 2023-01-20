Суд признал геноцидом преступления нацистов в Ставрополье в годы ВОВ

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 23

С заявлением обратился прокурор Ставропольского края Юрий Немкин по поручению генерального прокурора Игоря Краснова.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; 5-tv.ru

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Геноцидом суд признал действия нацистов в Ставрополье в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

«Признать установленные и вновь выявленные преступления преступлениями против человечности… а также геноцидом национальных, этнических и расовых групп», — огласил решение судья.

С заявлением к суду обратился лично прокурор Ставропольского края Юрий Немкин по поручению генерального прокурора Игоря Краснова. Согласно данным прокуратуры, процесс инициировали для «защиты национальных интересов России», а также прав круга лиц, который не определен и доведения до мировой общественности данных о жертвах немецко-фашистских захватчиков.

По информации ведомства, в период с августа 1942 по январь 1943 года в регионе оккупационными властями и их пособниками массово ликвидировались граждане СССР и военнопленные с применением «расстрелов, жестоких пыток и истязаний».

Перед этим судами признавались факты геноцида в Ростовской, Ленинградской, Орловской, Псковской, Брянской областях, в Крыму и Ленинграде. В декабре прошлого года глава государства Владимир Путин поручал образовательным ведомствам включить в программы материалы о геноциде советского народа нацистами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как 100-летняя ветеран ВОВ дала залп в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

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