Залп в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда дала 100-летняя ветеран ВОВ

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Во время осады города на Неве его жительница Екатерина Тутурова пошла на фронт добровольцем. Она получила множество наград, а после судила военных преступников.

Фото, видео: Ковалев Петр / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Прорыв блокады Ленинграда

Традиционный полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости сегодня был посвящен 80-летию прорыва блокады Ленинграда. А дала залп с Нарышкина бастиона участница тех событий — ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Тутурова.

В ноябре она отметила свое 100-летие. В 1941 году пошла добровольцем на фронт. Среди наград — медали «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». В 1944-м ее перевели работать в военный трибунал.

«Мы судили немцев, адлеровцев, комендантов лагерей. Не просто за то, что они были в этих войсках, а за их дела. Приходили свидетели к нам с утра до вечера. В концлагерях, где наши были военнопленные, все были свидетелями, когда судили работников этих лагерей», — рассказала участница прорыва блокады Ленинграда Екатерина Тутурова.

Ранее 5-tv.ru публиковал воспоминания жителей блокадного Ленинграда о страшных 872 днях жизни в осажденном городе.

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