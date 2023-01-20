Скользкие танцы: какие опасности есть у скрытых травм после падения на льду

Если неудачно приземлиться на твердую поверхность, то можно получить «незаметный» перелом, который неприятно аукнется в будущем.

В последнее время в столице России погода радует плюсовой температурой, однако синоптики разрушили надежды счастливых москвичей. После теплой погоды по городу снова ударят морозы и тогда на улице станет опасно. Тут дело вовсе не в холоде, а в коварном гололеде, из-за которого множество людей рискуют оказаться в больнице.

Многие травматологи-ортопеды даже отдельно выделили «гололедную травму», возникающую у россиян ежегодно. Специалист в области хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии Максим Саутин рассказал изданию «Российская газета» о большинстве повреждений в зимний период.

«В первую очередь, мы выделяем переломы рук. Самый частый и очевидный — перелом лучевой кости в типичном месте в области лучезапястного сустава. Такие травмы часто сопровождаются довольно интенсивными болями и даже видимыми деформациями. В этих случаях пациенты очень быстро самостоятельно обращаются на прием к врачу», — заявил эксперт.

Вторым по распространенности оказался перелом лодыжек в месте голеностопного сустава. Это обусловлено тем, что люди часто подворачивают ногу на кривой поверхности, когда поскальзываются. Если стопа уходит в сторону — это серьезно травмирует голеностопный сустав. В том числе встречаются и более тяжелые травмы, например, переломы крупных костей.

«Здесь все зависит от силы удара, от жесткости поверхности, от анатомической области, на которую пришлось основное воздействие. В кисти, например, бывает большое количество скрытых травм. Связаны они с повреждением мелких костей кисти, как, например, перелом ладьевидной кости», — рассказал врач.

По словам Саутина, перелом ладьевидной кости отличается тем, что после повреждения все болезненные ощущения быстро исчезают. Если сегодня человек упал, то завтра у него уже ничего не болит. В начале такую травму могут даже не заметить на обычном рентгене. Это связано с тем, что не происходит смещение костных отломков.

«При переломе ладьевидной кости далеко не всегда пальпируют эту зону при первичном обследовании, поэтому этот перелом могут пропустить. Здесь очень важно обратиться к квалифицированному специалисту. Желательно при травмах рук обратиться к кистевому хирургу», — предупредил доктор.

Специалист порекомендовал непременно обратиться к медикам, если после падения долгое время сохраняются болевые ощущения. Если вовремя не сделать этого, то дальнейшие последствия будут плачевными.

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