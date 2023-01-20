Скользкие танцы: какие опасности есть у скрытых травм после падения на льду

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Травматолог-ортопед Саутин заявил об опасности скрытых травм после падения на льду

Скользкие танцы: какие опасности есть у скрытых травм после падения на льду

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Если неудачно приземлиться на твердую поверхность, то можно получить «незаметный» перелом, который неприятно аукнется в будущем.

В последнее время в столице России погода радует плюсовой температурой, однако синоптики разрушили надежды счастливых москвичей. После теплой погоды по городу снова ударят морозы и тогда на улице станет опасно. Тут дело вовсе не в холоде, а в коварном гололеде, из-за которого множество людей рискуют оказаться в больнице.

Многие травматологи-ортопеды даже отдельно выделили «гололедную травму», возникающую у россиян ежегодно. Специалист в области хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии Максим Саутин рассказал изданию «Российская газета» о большинстве повреждений в зимний период.

«В первую очередь, мы выделяем переломы рук. Самый частый и очевидный — перелом лучевой кости в типичном месте в области лучезапястного сустава. Такие травмы часто сопровождаются довольно интенсивными болями и даже видимыми деформациями. В этих случаях пациенты очень быстро самостоятельно обращаются на прием к врачу», — заявил эксперт.

Вторым по распространенности оказался перелом лодыжек в месте голеностопного сустава. Это обусловлено тем, что люди часто подворачивают ногу на кривой поверхности, когда поскальзываются. Если стопа уходит в сторону — это серьезно травмирует голеностопный сустав. В том числе встречаются и более тяжелые травмы, например, переломы крупных костей.

«Здесь все зависит от силы удара, от жесткости поверхности, от анатомической области, на которую пришлось основное воздействие. В кисти, например, бывает большое количество скрытых травм. Связаны они с повреждением мелких костей кисти, как, например, перелом ладьевидной кости», — рассказал врач.

По словам Саутина, перелом ладьевидной кости отличается тем, что после повреждения все болезненные ощущения быстро исчезают. Если сегодня человек упал, то завтра у него уже ничего не болит. В начале такую травму могут даже не заметить на обычном рентгене. Это связано с тем, что не происходит смещение костных отломков.

«При переломе ладьевидной кости далеко не всегда пальпируют эту зону при первичном обследовании, поэтому этот перелом могут пропустить. Здесь очень важно обратиться к квалифицированному специалисту. Желательно при травмах рук обратиться к кистевому хирургу», — предупредил доктор.

Специалист порекомендовал непременно обратиться к медикам, если после падения долгое время сохраняются болевые ощущения. Если вовремя не сделать этого, то дальнейшие последствия будут плачевными.

Ранее 5-tv.ru публиковал лайфхаки: как правильно передвигаться в гололед, чтобы не упасть.

Тема:
Погода
20 янв
Синоптики предупредили москвичей о январских грозах и ледяных дождях
19 янв
В Заполярье из-за таяния льда отменяют крещенские купания
18 янв
Крещенские морозы отменяются: в Москве и Петербурге будет мартовская погода
17 янв
Врачи, экономисты и агрономы рассказали о плюсах и минусах аномальной погоды
17 янв
Экстремальная погода в России: от Якутии до Краснодара
16 янв
В Приморье на АЗС замерзает солярка
16 янв
Синоптик назвал дату возвращения сильных морозов в центральные регионы России
15 янв
Зимняя походка, или Как не упасть в гололед — лайфхаки
14 янв
«Мощные аномалии и необычная зима»: Вильфанд предупредил о рекордном потеплении
14 янв
Зима, холода: врач развеяла самый распространенный миф о гриппе
+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.85
-0.02 74.41
-0.18
Избавляйтесь от лишнего: китайский совет дня на пятницу, 20 января

Последние новости

13:29
Суд признал геноцидом преступления нацистов в Ставрополье в годы ВОВ
13:16
Результаты плачевные: Волочкова разрыдалась после приема врача
13:04
Путин пожелал скорейшего выздоровления экс-лидеру Казахстана Назарбаеву
12:58
Хапуга: читатели Daily Mail раскритиковали Зеленского за слова о трагедии
12:44
«Нашли вмерзшим в землю»: мать Арсена Суховского о жутких деталях гибели сына
12:30
Опасный конструктор: девятиклассник принес гранату в школу

Сейчас читают

В Академии военных наук раскрыли тайную цель польских наемников на Украине
Разбитый портрет и выгоревшие цветы: на запущенную могилу Быстрицкой никто не ходит
Прогулка под обстрелом по центру Донецка, где жив театр, музеи, книжный магазин и люди - живы и крепки
Умерла российская журналистка, бывший руководитель Пятого канала Бэлла Куркова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023