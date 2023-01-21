Основателя проекта Gulagu.net признали иноагентом

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Иван Обухов
Иван Обухов 30

Минюст России признал иноагентом основателя проекта Gulagu.net Осечкина

Основателя проекта Gulagu.net признали иноагентом

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

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По информации Минюста РФ, Владимир Осечкин принимал участие в Украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Владимир Осечкин — основатель проекта Gulagu.net — признан российским Минюстом иностранным агентом. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

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Из пояснения гласит, что Осечкин принимал помощь из иностранных источников, высказывался против проведения Россией специальной военной операции на Украине, а также, по информации ведомства, участвовал в Украинском координационном штабе по проблемам обращения с военнопленными.

При этом то, как именно украинские боевики обращаются с российскими солдатами, захваченными в плен, широкой общественности хорошо известно.

Сообщается, что в настоящее время Осечкин находится за границей.

В октябре 2022 года против Владимира Осечкина было возбуждено уголовное дело по факту дискредитации армии РФ. С 2021 года Осечкин объявлен в розыск по линии российского МВД.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минюст включил певицу Монеточку в список иноагентов

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