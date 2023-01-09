Выбивали зубы, били, пытали током: российские пленные сообщили о зверствах ВСУ

Националисты натягивали военным пакет на голову и заклеивали глаза скотчем, чтобы не раскрывать свои личности.

Российские военнопленные подверглись жестоким пыткам, избиениям и издевательствам со стороны украинских националистов, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале. Уточняется, что об этом следователям рассказали сами военные, недавно вернувшиеся из плена.

Один из военнослужащих отметил, что регулярно терпел побои от националистов в ходе допросов. Россиянин лишился передних зубов из-за бесчеловечного отношения украинцев. Однако кто именно наносил удары — неизвестно. На голову бойца предварительно надели мусорный пакет.

Другой пленный сообщил, что ВСУ завязали ему глаза скотчем. Опрос военного длился десять дней и в этот промежуток мужчину не кормили и не давали спать. Мучительные дни сопровождались страшными вопросами и побоями резиновой дубинкой по коленям, пальцам и голове.

При этом физическими ударами пытки не ограничивались, еще одним зверством украинцев было испытание током. По словам россиянина, опрос проводили боевики «Азова». Они угрожали военным РФ, обещали зарезать и убить.

«Сотрудники Следственного комитета дадут правовую оценку каждому такому случаю», — говорится в публикации.

Стоит отметить, что последний обмен пленными состоялся накануне. Минобороны России сообщило о возвращении 50 российских военнослужащих на родину. Известно, что их доставят в Москву для лечения и реабилитации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пленные военные ВСУ пожаловались на предательство со стороны командования.

* — признана террористической организацией и запрещена в РФ в сентябре 2022 года.