Волочкова рассказала о мужчине своей мечты: «В нем должно быть три»

Эпатажная балерина дала понять, что ее нынешний жених — кондитер Дмитрий Дюран — не соответствует ее высоким запросам. Возможно, именно поэтому она отдыхала на Мальдивах одна.

Анастасия Волочкова заявила, что мужчина ее мечты должен быть в три раза сильнее ее по духу и силе души. А затем эпатажная балерина вдруг добавила, что еще не встретила такого мужчину. При том, что она совсем недавно приняла предложение руки и сердца от кондитера Дмитрия Дюрана.

«Чтобы понять, твой человек или нет, нужно с ним пожить. А со мной… Вы же меня знаете, мои золотые, — я столько прошла в жизни своей, настолько я сильный человек по духу. Для того чтобы со мной было такое вот плечо рядом, это должен быть такой мужчина, в котором по духу, по силе, по возможностям и силе души должно быть не две, а три Волочковой», — назвала главный критерий к избраннику балерина во время пресс-подхода на праздновании своего 47-летия.

После этого Анастасия Волочкова дала понять, что ее жених Дмитрий Дюран не соответствует ее идеалу и не включает в себя «три Волочковой».

«А где такого найти? Может быть, где-то он ходит на Земле, просто мы еще пока не встретились. Просто у меня — поймите мои золотые, чтобы про личную жизнь говорить — у меня эталон большой, очень сильно высокий. И запросы большие. Потому что я сама настолько сильный человек, что я прошла всю эту свою жизнь», — подытожила знаменитость.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что половлена с Дедом Морозом. В качестве доказательства опубликовала фото с мужчиной в костюме сказочного персонажа. Им оказался кондитер Дмитрий Дюран. Артистка намеревалась отметить день рождения на Мальдивах, а потом в костюме Снегурочки пойти под венец. Играть свадьбу планировалось или в Лапландии, или в Великом Устюге — резиденции Санта-Клауса и Деда Мороза. Однако на Мальдивах звезда отдыхала без нового возлюбленного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему мужчины сбегают от Анастасии Волочковой и с каким багажом скандалов она пришла к своим 47 годам.