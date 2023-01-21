Волочкова объяснила, зачем придумала свадьбу с кондитером: «Все было хорошо, но…»

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Игорь Рязов
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Анастасия Волочкова назвала предстоящую свадьбу с кондитером выдумкой для СМИ

Фото, видео: Донат Сорокин / ТАСС; 5-tv.ru

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Эпатажная балерина не отказывается от планов сыграть свадьбу в Великом Устюге. Но с другим Дедом Морозом.

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что ее объявление о предстоящей свадьбе было выдумкой для СМИ перед Новым годом. Откровением она поделилась с журналистами во время своего 47-летия.

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«Ну как перед Новым годом было вас не порадовать? Послушайте, Дед Мороз — реально очень хороший человек. Димой его зовут, вы его сегодня увидите. Но знаете, просто не захотелось с ним. Его пирог не то, что не зашел. Просто как-то так получилось», — пояснила знаменитость.

Анастасия Волочкова добавила, что не исключает своей свадебной поездки в Великий Устюг в будущем. Однако с другим Дедом Морозом.

«Дед Мороз реально пришел, все красиво было. Самое интересное, что мы с ним, оказывается, были знакомы. Он занимается десертами. Сегодня два нереальных торта будет от него. В общем, Дед Мороз нормально пришел, все хорошо было… Но с ним пока вряд ли (свадьба будет — Прим. ред.)», — со смехом добавила артистка.

Анастасия Волочкова ранее сказала, что закрутила роман с Дедом Морозом. В качестве доказательства предоставила фото с мужчиной в костюме сказочного персонажа. Позже выяснилось, что им оказался кондитер Дмитрий Дюран. Перед Новым годом балерина заявила, что их отношения переходят на новый уровень. Влюбленные собирались сыграть свадьбу в конце января в Лапландии или Великом Устюге — резиденциях Санта-Клауса и Деда Мороза.

Что-то неладное поклонники заподозрили, когда балерина отправилась отдыхать на Мальдивы одна. Как сообщал 5-tv.ru, после возвращения с острова Анастасия Волочкова описала мужчину своей мечты.

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