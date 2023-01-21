«Просто отключилась»: звезда «Голубой лагуны» Брук Шилдс заявила об изнасиловали
Брук Шилдс призналась, что в юности ее изнасиловали в отеле после деловой встречи
Фото: www.globallookpress.com / Wiese / face to face
Актриса Брук Шилдс поделилась интимной тайной в автобиографическом фильме.
Голливудская актриса Брук Шилдс стала жертвой сексуального насилия в юности. Об этом звезда «Голубой лагуны» рассказала в своем документальном фильме, сообщает Entertainment Weekly.
Уточняется, что премьерный показ документальной картины «Прелестное дитя: Брук Шилдс» 57-летней актрисы прошел 20 января на кинофестивале Sundance в США.
Выяснилось, что надругательству Шилдс подверглась вскоре по окончании Принстонского университета, когда искала работу. На одной из деловых встреч с потенциальным работодателем она согласилась после ужина подняться к нему в номер, чтобы, по словам мужчины, дождаться приезда такси. Однако в номере тот накинулся на будущую кинозвезду и изнасиловал.
По словам актрисы, она боялась, что насильник ее задушит или расправится с ней как-то иначе, поэтому не сопротивлялась и буквально оцепенела.
«В моей голове была одна мысль: „Останься в живых и убирайся“. Я просто отключилась от происходящего. Потом я спустилась на лифте, сама вызвала такси и проплакала всю дорогу до квартиры моего друга», — поделилась Шилдс.
После изнасилования актриса долгое время отказывалась поверить в то, что с ней это случилось на самом деле.
Недавно певица Надя Ручка в интервью программе Пятого канала «Светская хроника» призналась, что пережила два изнасилования с разницей в один год. Она рассказала, что после случившегося замкнулась в себе, заглушала переживания алкоголем и даже хотела свести счеты с жизнью. На то чтобы справиться с кризисом, у певицы ушло десять лет, и понадобилась помощь квалифицированного врача.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Брук Шилдс, по ее словам, не стесняется на шестом десятке сниматься в бикини.
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