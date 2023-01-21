Нутрициолог поделилась секретной формулой правильного расчета калорий

Эксперт поделилась уравнением, чтобы правильно рассчитать суточную норму калорий.

Нутрициолог Олеся Платонова-Губинская рассказала, какая диета лучше всего помогает сжигать жир. Самое главное — необходимо снизить калорийность питания и ограничить прием высокоуглеводной пищи, отмечает эксперт в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Эксперт посоветовала вести дневник приема пищи с подсчетом потребляемых калорий. Оптимальным дефицитом калорий она назвала 15-20% от дневной нормы. Преимущество низкоуглеводной диеты, по словам нутрициолога, перед иными вариантами в том, что она имеет гарантированный результат.

Минимальное количество допустимых калорий — 1 200. Если калорийность рациона ниже нормы, то организм переходит в «режим энергосбережения», предупредила спикер. Он испытывает большой стресс, поэтому вес может даже увеличиться по сравнению с исходной цифрой.

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Основной принцип диеты — правильно распределить нутриенты — 45% жиров, 25% белков, 30% углеводов, уточнила Платонова-Губинская. Когда произойдет «мотивирующий скачок понижения веса», нужно перейти на рацион с дефицитом 10-20%.

«Если вы хотите продолжать худеть на 10-20% — это уже будет питание с дефицитом калорий, больше снижать не стоит, велика вероятность наступления „плато“!» — нутрициолог.

Для того, чтобы верно определить сумму нормы суточных калорий необходимо решить математическое уравнение. Платонова-Губинская предлагает умножить цифру базового уровня метаболизма (BMR) на коэффициент физической активности. Цифра базового уровня метаболизма определяется по формуле: 9,99 х (вес в кг) + 6,25 х (рост в см) — 4,92 х (возраст) — 161, а коэффициента физической активности зависит от того, чем занимается человек и какое время, и варьируется в среднем от 1,2 до 1,46 (при минимуме движений и сидячей работе — 1,2, при легких нагрузках — 1,375, при средней активности — 1,46).

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