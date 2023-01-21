«Четыре мешка, укрытые ковром»: расчлененное тело мужчины нашли в бане в Ленобласти

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 37

Расчлененного мужчину обнаружили в частной бане во Всеволожске

«Четыре мешка, укрытые ковром»: расчлененное тело мужчины нашли в бане в Ленобласти

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

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Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и обнаружили страшную картину.

Очередные новости из холодной Ленинградской области оказались трагичными. Во Всеволожске был найдены останки расчлененного мужчины. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Мужчину нашли в одной из частных бань. Убийца сначала расчленил его, затем решил спрятать в бане. Он оставил там четыре пакета и прикрыл ковром.

На данный момент известно, что о пропаже мужчины сообщила в полицию его родственница, а на причастность к совершению убийства проверяют родственника этой самой женщины. По сообщениям некоторых СМИ, 53-летняя женщина сообщила, что это был ее отчим. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Ульяновске раскрыли убийство девочки 35-летней давности. а. Это была громкая, страшная и незабываемая история — преступник тогда лишил жизни малышку самым жестоким способом: сначала изнасиловал, а потом расчленил и спрятал части тела в разных частях города. В результате была установлена принадлежность генотипа местному жителю, который не смог пережить такой славы и свел счеты с жизнью, даже не дождавшись результатов экспертизы.

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