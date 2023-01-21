Умерла «советская Софи Лорен» Майя Менглет

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Полина Долгова
Полина Долгова 493

Широкую публичность актриса получила после съемок в фильме 1958 года «Дело было в Пенькове».

Умерла «советская Софи Лорен» Майя Менглет

Фото: © РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов

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Знаменитая советская актриса Майя Менглет умерла на 88-м году жизни. Печальную новость опубликовало издание News.ru,

Менглет ушла из жизни в австралийском Мельбурне, в который она эмигрировала много лет назад вместе с семьей. Причина смерти актрисы не уточняется, однако известно, что она ушла из жизни в окружении близких людей.

За всю карьеру Менглет сыграла в 18 картинах, среди которых: «Исправленному верить», «Аленка», «Алло, Варшава!», «На углу, у Патриарших» и другие. Популярна Менглет стала после съемок в картине 1958 года «Дело было в Пенькове».

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Майю Менглет называли «советской Софи Лорен» за удивительное внешнее сходство и поразительную красоту. Менглет пророчили карьеру в кинематографе, но артистка выбрала сцену Театра имени Станиславского, где она с мужем Леонидом Сатановским служила 43 года.

Супруги уволились из-за конфликта с новым руководством и улетели в Австралию к детям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Олег Басилашвили рассказал о болезни.

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Умерла «советская Софи Лорен» Майя Менглет

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