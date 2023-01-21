Блондинка-директор: что известно о новой пассии Евгения Дятлова

Знакомая артиста вообще призналась, что у них, возможно, есть общий ребенок.

Сегодня все СМИ облетела новость о том, что актер, певец и звезда популярных телешоу Евгений Дятлов нашел себе новую спутницу — в лице своего директора Дарьи Травниковой, с которой работает много лет. Более того, новости о его разводе подтверждала тоже она, пишет KP.RU.

Однако развод завидного холостяка уже обсудили все, а кто же его новая пассия?

Еще с 2022 года Дятлов постоянно появляется с ней на светских мероприятиях. Заявлений при этом не делает. В соцсетях уже вовсю трубят о том, что это вообще его новая жена. На некоторых снимках пара выглядит очень странно: актер всегда обнимает свою помощницу. Где тут границы дозволенного?

По мнению пользователей, свою коллегу так за талию вряд ли будет кто-то держать. А некоторые и вовсе подумали, что на фото — его жена. Некоторым даже кажется, что она вовсе и не директор, мол, все это сделано для того, чтобы отвлечь людей.

«Ходят разные слухи. Ну что вы хотите, Дятлов в свои 60 — красавец-мужчина. Слышала, что с женой он развелся еще в 2021 году и уже успел заново жениться. Вроде как, и ребенок там есть, но какие могут быть доказательства? Люди говорят, а свечку никто не держал», — призналась одна знакомая актера.

К слову, вместе с Дарьей Евгений уже отметился на красной дорожке Забайкальского кинофестиваля, а прямо перед Новым годом — на премьере фильма «Оливье». Интересно, кто из звезд еще так предан своим блондинкам-директорам?

Евгений Дятлов развелся с женой-актрисой Юлией Джербиновой. Брак, заключенный в 2007 году, для артиста был третьим и самым долгим, а свою супругу Дятлов часто называл главной женщиной в его жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Евгений Дятлов ушел из семьи к молодой помощнице.